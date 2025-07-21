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Первый кадр четвёртого сезона сериала «Тед Лассо» — съёмки уже идут

Первый кадр четвёртого сезона сериала «Тед Лассо» — съёмки уже идут
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Сегодня утром, 21 июля, стало известно о начале съёмочного процесса новых серий футбольного сериала «Тед Лассо» — а уже через несколько часов создатели шоу поделились первым кадром с площадки.

Пока детали четвёртого сезона «Теда Лассо» остаются в тайне — известно лишь, что сюжет будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Фото: Apple

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона. Сюжет шоу подошёл к концу, однако после этого создатели проекта не раз отмечали, что готовы выпустить продолжение.

Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.

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