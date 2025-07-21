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Perfecto — о игре Virtus.pro на FISSURE PLAYGROUND 1: сделали выводы, уже вылетаем в Кёльн

Perfecto — о игре Virtus.pro на FISSURE PLAYGROUND 1: сделали выводы, уже вылетаем в Кёльн
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Игрок Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий прокомментировал неудачное выступление команды на турнире FISSURE PLAYGROUND 1, который завершился 20 июля в Белграде. Своим мнением киберспортсмен поделился в телеграм-канале, не скрывая разочарования от результата.

TYLOO респект, хорошую игру выдали на этом турике, что нельзя сказать про нас. Что могу сказать? Сделали выводы, потренировались, и сегодня уже вылетаем на турнир в Кёльн. Надеюсь, сможем исправиться и начать хорошо играть, всем спасибо, кто поддерживает.

Virtus.pro вылетела на групповом этапе, не сумев выйти в плей-офф, и разделила 13-16-е места. Главной сенсацией FISSURE PLAYGROUND 1 стала китайская команда TYLOO, уверенно прошедшая всю турнирную дистанцию и одолевшая в гранд-финале Astralis со счётом 3:1.

Теперь Virtus.pro предстоит реабилитироваться на следующем турнире в Кёльне, где команда постарается вернуть уверенность в собственной игре и порадовать фанатов результатом.

TYLOO — чемпионы!
Китайская TYLOO стала чемпионом FISSURE Playground #1 по CS 2
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