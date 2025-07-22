Jerry — о триумфе TYLOO в Белграде: к 2026 году в топ-15 мира будет 3-4 команды из Азии

Своим мнением об итогах FISSURE PLAYGROUND 1 по CS 2 поделился стример и аналитик Андрей Jerry Мехряков, опубликовав своё мнение в телеграм-канале:

Астралис — проклятый тэг? Возможно. Я жду, что к 2026 году в топ-15 мира будет три-четыре команды из Азии. Пока Европа кайфовала от регалий и преимущества над другими регионами, ребята (TYLOO) работали х3. Теперь команды из Азии показывают не только стрельбу, как это было исконно всегда, но и структуру, спокойствие и отличные внутриигровые решения. Грац Тайлу!

TYLOO в гранд-финале FISSURE PLAYGROUND 1 одолела Astralis со счётом 3:1. Карты завершились следующим образом: 10:13 на Inferno, 13:4 на Nuke, 16:14 на Mirage и 13:10 — на Ancient.