Cau сменил SANJI на посту главного тренера 1win Team по CS 2

В составе 1win Team по CS2 произошли важные изменения в тренерском штабе — организацию покинул Санжар SANJI Кулиев, исполнявший обязанности главного тренера. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Санжар, крепко жмём руку за проделанную работу. Жаль, что не смогли добиться поставленных целей.

Под руководством SANJI команда показала следующие результаты: бронза на BetBoom LanDaLan 2 и победа на Exort Series 8. Однако этого оказалось недостаточно для выполнения стратегических задач клуба, и стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Новым главным тренером состава стал Ильнар cau Галеев, ранее работавший аналитиком в Virtus.pro.