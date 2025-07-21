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Cau сменил SANJI на посту главного тренера 1win Team по CS 2

Cau сменил SANJI на посту главного тренера 1win Team по CS 2
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В составе 1win Team по CS2 произошли важные изменения в тренерском штабе — организацию покинул Санжар SANJI Кулиев, исполнявший обязанности главного тренера. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Санжар, крепко жмём руку за проделанную работу. Жаль, что не смогли добиться поставленных целей.

Под руководством SANJI команда показала следующие результаты: бронза на BetBoom LanDaLan 2 и победа на Exort Series 8. Однако этого оказалось недостаточно для выполнения стратегических задач клуба, и стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Новым главным тренером состава стал Ильнар cau Галеев, ранее работавший аналитиком в Virtus.pro.

Напоминаем, PARIVISION также обновили состав:
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