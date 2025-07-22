Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HooXi — о переходе в Astralis CS2: должен был заслужить своё место, и, думаю, я это сделал

HooXi — о переходе в Astralis CS2: должен был заслужить своё место, и, думаю, я это сделал
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Astralis Расмус HooXi Нилсен рассказал о причинах, повлиявших на его решение подписать контракт с датской организацией.

В интервью он отметил, что мононациональный состав команды был приятным моментом, но не ключевым при переходе.

Я думаю, что датский состав — это приятный бонус, однако это не было решающим фактором. В G2 я сильно вырос как лидер, а также в понимании игры и всего остального, в умении справляться с давлением, так что я счастлив, что получил этот опыт до прихода сюда. Думаю, что я в каком-то смысле должен был заслужить своё место в Astralis, и думаю, что я это сделал.

Контракт с Astralis был официально подписан в середине июня 2025 года, однако ещё до этого HooXi успел сыграть за команду в статусе стендина на PGL Astana 2025, где помог датчанам впервые с 2019 года пробиться в финал крупного LAN-турнира. Это выступление во многом стало аргументом в пользу полноценного перехода.

Следующим крупным испытанием для обновлённого состава станет IEM Cologne 2025, где Astralis попробует закрепить успех и подтвердить амбиции на новый трофей.

Astralis проиграли TYLOO в финале!
Китайская TYLOO стала чемпионом FISSURE Playground #1 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android