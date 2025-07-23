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TYLOO и Astralis ворвались в топ-10 рейтинга Valve по CS2

TYLOO и Astralis ворвались в топ-10 рейтинга Valve по CS2
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Компания Valve представила обновлённый рейтинг команд по CS2 после завершения турнира FISSURE PLAYGROUND 1, и он не обошёлся без сенсаций. Финалисты ивента — китайская TYLOO и европейская Astralis — значительно укрепили свои позиции в мировой табели о рангах, ворвавшись в десятку сильнейших.

Astralis поднялась на семь строчек и теперь занимает шестое место, а TYLOO, одержавшая победу в турнире, улучшила своё положение сразу на 11 позиций, заняв седьмую строчку. Обе команды обошли таких грандов сцены, как Natus Vincere, Aurora Gaming, FaZe Clan и FURIA Esports, что стало неожиданностью для многих болельщиков и аналитиков.

FISSURE PLAYGROUND 1 — CS, проходивший с 15 по 20 июля в Белграде при поддержке БК BetBoom, собрал 16 команд, которые разыграли призовой фонд в $ 1 млн. Турнир стартовал всего через 23 дня после BLAST.tv Austin Major 2025, из-за чего большинство именитых составов решили его пропустить.

Тем не менее событие стало громкой площадкой для азиатского CS: TYLOO в финале обыграла Astralis со счётом 3:1, продемонстрировав зрелую игру и тактическую дисциплину. Такой результат закрепил их статус новой силы на международной арене.

Astralis уступила TYLOO в финале FISSURE Playground 1!
Китайская TYLOO стала чемпионом FISSURE Playground #1 по CS 2
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