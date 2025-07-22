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Первый постер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре

Первый постер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре
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Компания Disney представила дебютный постер фильма «Аватар: Огонь и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Вместе с ним студия объявила, что первый тизер ленты покажут уже 25 июля на премьере фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — он сперва будет эксклюзивом кинотеатров.

Фото: Disney

«Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в ленте вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Премьера ленты состоится 19 декабря 2025 года. Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

Рассказываем о будущем «Аватара»:
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