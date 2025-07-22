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Для ремейка «Аферы Томаса Крауна» нашли новую актрису на главную роль

Для ремейка «Аферы Томаса Крауна» нашли новую актрису на главную роль
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Несколько дней назад сообщалось, что актёрский состав ремейка «Аферы Томаса Крауна» покинула ведущая актриса. Ей нашли замену — персонажа сыграет актриса Адриа Архона, звезда «Андора» и других проектов.

Главные мужские роли исполнят Тейлор Расселл и Майкл Б. Джордан, который выступит и режиссёром фильма.

В оригинальном фильме 1968 года рассказывается о человеке, который ради развлечения организует ограбления банков, но встречает достойного соперника, когда влюбляется в страхового следователя, который идёт по его следу. О чём будет новая версия, не уточняется.

Картина выйдет в прокат 5 мая 2027 года.

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