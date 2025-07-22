Огромная тень Галактуса — на новых постерах фильма «Фантастическая четвёрка»

Продолжается рекламная кампания фильма «Фантастическая четвёрка». В её рамках в интернете появились китайские рекламные постеры ленты, на которых можно увидеть гигантскую тень, которую отбрасывает Галактус.

Свежие постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Главные роли сыграли Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Бен Гримм, Существо).

Премьера ленты за рубежом состоится 25 июля.