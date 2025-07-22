iPhone 17 Pro может получить уникальный цвет «жидкого стекла»

Издание MacRumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера Instant Digital в китайской соцсети Weibo, сообщило, что у iPhone 17 Pro будет эксклюзивный цвет «жидкого стекла».

Информатор, который утверждает, что только слышал об этом, но не видел, похоже, считает, что цвет, который в предыдущих утечках просто называли белым, «выглядит по-разному в зависимости от освещения». Если подобное цветовое решение Apple правдиво, оно может придать цвету динамичность и преломляющие свойства. В сочетании с эстетикой защитного покрытия новых iPhone мерцающая поверхность может создать ощущение движения или единства со стеклянными элементами программного интерфейса.

Другие цвета, которые, по слухам, будут доступны для моделей iPhone 17 Pro, включают новый медно-оранжевый, чёрный, серый и тёмно-синий цвета. Пока неизвестно, будут ли другие.