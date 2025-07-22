Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 17 Pro может получить уникальный цвет «жидкого стекла»

iPhone 17 Pro может получить уникальный цвет «жидкого стекла»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание MacRumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера Instant Digital в китайской соцсети Weibo, сообщило, что у iPhone 17 Pro будет эксклюзивный цвет «жидкого стекла».

Информатор, который утверждает, что только слышал об этом, но не видел, похоже, считает, что цвет, который в предыдущих утечках просто называли белым, «выглядит по-разному в зависимости от освещения». Если подобное цветовое решение Apple правдиво, оно может придать цвету динамичность и преломляющие свойства. В сочетании с эстетикой защитного покрытия новых iPhone мерцающая поверхность может создать ощущение движения или единства со стеклянными элементами программного интерфейса.

Другие цвета, которые, по слухам, будут доступны для моделей iPhone 17 Pro, включают новый медно-оранжевый, чёрный, серый и тёмно-синий цвета. Пока неизвестно, будут ли другие.

Ранее стало известно о более прочном экране iPhone 17 Pro
Экран iPhone 17 Pro будет сложнее поцарапать из-за нового покрытия
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android