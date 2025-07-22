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Мария Кожевникова объяснила, почему решила вернуться к роли Аллы Гришко в новом «Универе»

Мария Кожевникова объяснила, почему решила вернуться к роли Аллы Гришко в новом «Универе»
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В начале июля стало известно, что в сериале «Универ. 15 лет спустя», который выступит продолжением «Универа. 13 лет спустя», к роли Аллы Гришко вернётся Мария Кожевникова. Она играла героиню в старом «Универе», а в «Новую общагу» не перешла.

Недавно Мария дала интервью, в котором рассказала о своём возвращении к роли Аллы. По словам актрисы, её раздражало слово-паразит Аллы, которое она всегда использовала, — это слово «пипец». Кожевникова надеется, что оно не перейдёт в «Универ. 15 лет спустя».

Я до этого сериала играла в болливудском кино, исполняла роль русской героини. Потом меня пригласили на съёмки «Универа». Конкуренция была просто невероятной — вся стена была увешана портретами девушек, которые пробовались на роль Алки. Но я не могла бросить полный метр, в котором играла, и уехать в Москву. И мне одна женщина дала дельный совет: твой проект от тебя никуда не уйдёт. Представляете, спустя две недели меня снова пригласили, и выяснилось, что съёмки перенесли, и я как раз попала в последний вагон, что называется.

А ещё в новом сезоне появится Настасья Самбурская, которая повторит роль Кристины, — в «Универе. 13 лет спустя» её не было из-за конфликта, связанного с гонораром.

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