На gamescom 2025 анонсируют новую LEGO-игру про Бэтмена — слух

По информации инсайдера и ведущего аккаунта LEGO Game News, на выставке gamescom 2025 анонсируют следующую LEGO-игру про Бэтмена. Насколько источник информации достоверный, сказать пока трудно.

Сообщается, что тайтл будет представлять собой сборник, основанный на фильмах о Тёмном рыцаре. Конкретные фильмы не упоминаются, но, скорее всего, речь идёт о трилогии Кристофера Нолана и фильме Мэтта Ривза «Бэтмен», поскольку это два самых последних и популярных фильма о Бэтмене. Впрочем, не исключено, что проекты в том числе адаптируют и картины с Майклом Китоном и Джорджем Клуни.

Релиз якобы состоится в начале 2026 года. Информации о платформах нет, но тайтл наверняка выйдет на PS5, Xbox Series и ПК.