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Нет, Мистер Фантастик не возглавит Мстителей в будущих фильмах Marvel

Нет, Мистер Фантастик не возглавит Мстителей в будущих фильмах Marvel
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Недавно режиссёр «Фантастической четвёрки» Мэтт Шекман дал интервью, в котором рассказал, как долго команда искала исполнителя роли Мистера Фантастика для фильма. Там же постановщик упомянул, что роль очень ответственная, потому что Рид Ричардс — предводитель Мстителей.

После его слов многие подумали, что в грядущих «Мстителях 5» и «Мстителях 6» героев возглавит именно Мистер Фантастик, но, как оказалось, это не так.

Мэтт говорил о Риде Ричардсе из комиксов. Там он помогает Мстителям и ему поручают возглавить миссию, но это не то, чем мы занимаемся. Так что, я думаю, то, что это было вырвано из контекста.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Премьера ленты за рубежом состоится 25 июля.

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