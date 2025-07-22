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«Он добился этого сам»: Джейсон Момоа не помогал сыну пробиться в «Дюну 3»

«Он добился этого сам»: Джейсон Момоа не помогал сыну пробиться в «Дюну 3»
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В недавнем интервью изданию Extra актёр Джейсон Момоа рассказал, что не помогал своему сыну, Накоа-Вульфу Момоа, попасть в актёрский состав третьей «Дюны». По словам Джейсона, Накоа всего добился сам.

Несмотря на то что для сына Момоа это будет дебют в кино, он решил пробиться в фильм сам, и пока у него это успешно получается.

Его ждёт суровое столкновение с реальностью. Это его первая работа. Думаю, всё будет хорошо. Он добился всего сам. Я не хочу ему помогать, он сделал всё самостоятельно, и это ему на пользу.

Накоа-Вульф исполнит роль Лето II, а Айда Брук в третьей «Дюне» сыграет Ганиму. Они дети Пола Атрейдеса и Чани, которые появятся в третьей части франшизы, основанной на романе Фрэнка Герберга «Дюна Мессия».

Ожидается, что в фильме появится Роберт Паттинсон, который якобы исполнит роль злодея, тлейлаксианца Сайтейла. Тимоти Шаламе и Зендея вернутся к ролям Пола и Чани.

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