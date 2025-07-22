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В Госдуме хотят перенести переписки из WhatsApp и «Телеграма» в мессенджер Max

В Госдуме хотят перенести переписки из WhatsApp и «Телеграма» в мессенджер Max
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Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и «Телеграм» на российскую цифровую платформу Max.

Депутаты Госдумы хотят гарантировать гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов в мессенджер Max.

Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки.

Ярким примером успешного перехода аудитории из одного места в другое Гусев назвал платформу «VK Видео» — на неё после блокировки YouTube в России перешло множество пользователей.

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