Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Открытая бета Battlefield 6 пройдёт в начале августа — датамайнеры

Открытая бета Battlefield 6 пройдёт в начале августа — датамайнеры
Комментарии

Фанаты обнаружили дату старта открытой беты Battlefield 6. В файлах лаунчера EA App сообщается, что следующее тестирование шутера начнётся 4 августа. В нём смогут принять участие все желающие.

В файлах приложения также обнаружили данные о раннем доступе к открытой бете. Судя по всему, тестирование станет доступно на несколько дней раньше владельцам предзаказов, как это уже происходило с предыдущими частями серии.

Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается 31 июля — игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series до 31 марта 2026 года. События нового шутера развернутся в настоящем времени: в игре будет одиночная кампания и продвинутая система разрушаемости объектов.

Материалы по теме
Сюжет новой части Battlefield будет вдохновлён фильмом «Падение империи»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android