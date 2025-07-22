Открытая бета Battlefield 6 пройдёт в начале августа — датамайнеры

Фанаты обнаружили дату старта открытой беты Battlefield 6. В файлах лаунчера EA App сообщается, что следующее тестирование шутера начнётся 4 августа. В нём смогут принять участие все желающие.

В файлах приложения также обнаружили данные о раннем доступе к открытой бете. Судя по всему, тестирование станет доступно на несколько дней раньше владельцам предзаказов, как это уже происходило с предыдущими частями серии.

Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается 31 июля — игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series до 31 марта 2026 года. События нового шутера развернутся в настоящем времени: в игре будет одиночная кампания и продвинутая система разрушаемости объектов.