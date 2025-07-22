Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс планирует наконец сыграть в игру

Звезда Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс планирует наконец сыграть в игру
Аудио-версия:
Комментарии

Британский актёр Чарли Кокс стал гостем конференции GalaxyCon-2025, где он в том числе отвечал на вопросы фанатов. Звезда «Сорвиголовы» в очередной раз столкнулся с вопросом об Clair Obscur: Expedition 33, одной из самых высокооценённых игр 2025 года, в которой он сыграл одну из главных ролей.

У актёра спросили, смог ли бы его герой Густав подружиться с гигантом Эскье. Чарли заявил, что не знает этого персонажа, потому что записал свои реплики всего за четыре часа и не играл в саму игру. Однако в ближайшее время он планирует исправить этот недостаток, купив консоль и пройдя «Экспедицию 33».

Видео доступно на YouTube-канале GalaxyCon. Права на видео принадлежат GalaxyCon.

Я был в студии Sandfall и был впечатлён графикой Expedition 33. Игры прошли большой путь со времён Super Mario 64, которая, кажется, была последней игрой, в которую я играл. Мне нужно сыграть в Clair Obscur, но сперва нужно достать консоль. В такие моменты я чувствую себя мошенником, ведь я просто записал некоторые реплики.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. На агрегаторе Metacritic у игры 93 балла от критиков и 97 баллов от геймеров — это самый высокооценённый игровой проект 2025 года.

Наш обзор
Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Самая поразительная игра последних лет
Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Самая поразительная игра последних лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android