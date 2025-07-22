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В соборе Кёльна сыграли саундтрек «Интерстеллара»

В соборе Кёльна сыграли саундтрек «Интерстеллара»
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В Кёльнском соборе сыграли саундтрек из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Композитором ленты выступил Ханс Циммер. Его музыку на органе исполнила Анна Лэпвуд.

На концерт пытались попасть около 13 тыс. человек. Благо посмотреть на то, что происходило внутри и как звучала музыка, можно в видео, которое попало в интернет.

«Интерстеллар» — один из самых известных фильмов Нолана, который рассказывает про группу учёных и исследователей, которая отправляется в экспедицию через червоточину, чтобы отыскать новую планету, пригодную для жизни. В главных ролях снялись Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи.

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