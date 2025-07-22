Фильм «Лило и Стич» вышел в онлайне

22 июля состоялся цифровой релиз «Лило и Стич». Ремейк знаменитого мультфильма Disney уже можно посмотреть на Amazon Prime и других стримингах.

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после релиза. За этот срок фильм собрал в прокате более $ 1 млрд и стал самой кассовой работой Голливуда в 2025 году. Сейчас картина уступает лишь китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов», мультфильм собрал в кино около $ 2,2 млрд.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. В Disney тем временем уже работают над продолжением фильма.