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Онлайн-кинотеатр HBO Max запустился в Грузии, Армении и Казахстане

Онлайн-кинотеатр HBO Max запустился в Грузии, Армении и Казахстане
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Компания Warner Bros. объявила о запуске онлайн-кинотеатра HBO Max в Восточной Европе. Стриминговый сервис теперь официально доступен ещё на 12 новых территориях.

Так, ассортимент HBO Max теперь доступен в Грузии, Армении и Казахстане, а также в Албании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Таджикистане, Кыргызстане и на Кипре и Мальте. Как сообщают первые пользователи, в сервисе доступна русская озвучка у «Друзей», «Клана Сопрано» и «Теории Большого взрыва», а также в мультсериале «Рик и Морти». Во многих других сериалах и фильмах также есть русские субтитры.

HBO Max — один из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире с аудиторией в 122 млн подписчиков. В библиотеку сервиса входят культовые сериалы HBO («Игра престолов», «Прослушка», «Одни из нас», «Клан Сопрано» и т.д.), а также фильмы Warner Bros. — трилогия «Властелин колец», франшиза «Гарри Поттер», а также фильмы DC, различные мультфильмы и другие проекты.

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