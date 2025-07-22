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Представлены 11 новых персонажей Genshin Impact в Нод-Крае — среди них Кирилл Чудомирович

Студия HoYoverse выпустила новый трейлер Нод-Края в Genshin Impact, в котором показала персонажей и локации следующего большого региона. Версия 6.0 с Нод-Краем и первыми героями из списка выйдет уже 10 сентября.

Всего в трейлере появились 11 персонажей, не считая ранее анонсированной Инеффы, — среди них как уже мелькавшие в сюжете, так и совершенно новые.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Предполагается, что все эти герои будут играбельными и выйдут до лета 2026 года.

Персонажи Нод-Края в Genshin Impact:

Инеффа (стихия электро, древковое оружие) — робот с новой реакцией Лунный заряд, выйдет в патче 5.8 в конце июля;

(стихия электро, древковое оружие) — робот с новой реакцией Лунный заряд, выйдет в патче 5.8 в конце июля; Айно — конструктор из Нод-Края, создательница Инеффы;

— конструктор из Нод-Края, создательница Инеффы; Ягода — новый персонаж, вероятно, конструктор или инженер;

— новый персонаж, вероятно, конструктор или инженер; Варка (анемо) — магистр Ордо Фавониус из Монштадта, покинувший регион ради важной экспедиции;

(анемо) — магистр Ордо Фавониус из Монштадта, покинувший регион ради важной экспедиции; Дурин (пиро) — дракон, возрождённый Альбедо в образе человека в сюжете версии 5.6;

(пиро) — дракон, возрождённый Альбедо в образе человека в сюжете версии 5.6; Николь Рейн — представительница фракции Ведьмин шабаш;

— представительница фракции Ведьмин шабаш; Алиса (пиро) — ещё одна ведьма из Шабаша, мама Кли из Монштадта;

(пиро) — ещё одна ведьма из Шабаша, мама Кли из Монштадта; Сандроне — номер семь из Предвестников Фатуи;

— номер семь из Предвестников Фатуи; Коломбина — номер три из Предвестников Фатуи;

— номер три из Предвестников Фатуи; Лаума (дендро) — новый герой, наследница Гипербореи и жрица Детей морозной луны;

(дендро) — новый герой, наследница Гипербореи и жрица Детей морозной луны; Нефер — новый персонаж из Нод-Края, возможно, связана с Сумеру;

— новый персонаж из Нод-Края, возможно, связана с Сумеру; Кирилл Чудомирович Флинс (электро) — новый персонаж из фракции Светоносцев.