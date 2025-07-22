Вышел тизер третьего сезона аниме «Семья шпиона» — премьера в октябре

Студия TOHO представила первый тизер третьего сезона «Семьи шпиона». Премьера новых эпизодов аниме состоится в октябре этого года.

Видео доступно в группе Шимикори во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TOHO.

Напомним, аниме «Семья шпиона» рассказывает про тайного агента, который из-за нового задания вынужден завести фиктивную семью. Герой не подозревает, что его новые «родственники» тоже имеют секреты: жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Первый сезон вышел в 2022 году и стал лучшим тайтлом осени, а второй — через год. После этого вышел полнометражный фильм «Семья шпиона: Код белый».