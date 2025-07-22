Первый кадр «Кремлёвского волшебника» — фильма про Владимира Путина с Джудом Лоу

Авторы предстоящего фильма «Кремлёвский волшебник» представили первый кадр из ленты про президента РФ Владимира Путина.

Сюжет расскажет историю вымышленного телепродюсера Вадима Баранова, который становится политтехнологом Путина в начале его политической карьеры в 1990-х. Его сыграет Пол Дано («Нефть», «Фабельманы») — именно он на фото.

Фото: Gaumont

Самого Путина сыграет Джуд Лоу. Звезда «Талантливого мистера Рипли» ранее признавался, что для него это будет серьёзный вызов. В актёрский состав «Кремлёвского волшебника» также вошли Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стёрридж («Песочный человек»).