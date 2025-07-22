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Стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по CS 2 с призовым фондом $ 1 млн

23 июля в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды.

Формат и расписание IEM Cologne 2025 по CS 2

Турнир пройдёт в три этапа. Первые две стадии будут проведены в студии ESL, а плей-офф — на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, вмещающей до 20 тыс. зрителей.

Плей-ин (23-25 июля) — сетка на 16 команд, в следующий этап пройдут восемь. Чтобы продолжить выступление, команде нужны выиграть два матча из трёх;

— сетка на 16 команд, в следующий этап пройдут восемь. Чтобы продолжить выступление, команде нужны выиграть два матча из трёх; групповая стадия (26-29 июля) — две группы на восемь команд по системе GSL. Первое место проходит в полуфинал, второе-третье места начнут плей-офф с 1/4 финала;

— две группы на восемь команд по системе GSL. Первое место проходит в полуфинал, второе-третье места начнут плей-офф с 1/4 финала; плей-офф (1-3 августа) — матчи на вылет по олимпийской системе (без нижней сетки), финал в формате best-of-5 (до трёх выигранных карт).

Участники IEM Cologne 2025 по CS 2

16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.

Плей-ин Плей-ин Групповой этап GamerLegion (Европа)

FaZe Clan (Европа)

Astralis (Дания)

3DMAX (Франция)

HEROIC (Швеция)

Team Liquid (Сев. Америка)

Virtus.pro (Россия)

FURIA (Бразилия) Complexity (США)

TYLOO (Китай)

MIBR (Бразилия)

B8 (Украина)

Ninjas in Pyjamas (Европа)

BIG (Германия)

paiN Gaming (Бразилия)

FlyQuest (Австралия) Team Vitality (Европа)

MOUZ (Европа)

Team Spirit (Россия)

Team Falcons (Европа)

The MongolZ (Монголия)

Aurora Gaming (Турция)

G2 Esports (Европа)

Natus Vincere (Европа)

Где смотреть Intel Extreme Masters

На русском языке трансляцию всех матчей можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В дни плей-ин и групповой стадии будет идти два параллельных стрима.

Альтернативную трансляцию проведёт студия Paragon, стрим будет доступен на Twitch и YouTube.