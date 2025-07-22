По Mobile Legends выйдет мультсериал — над ним работают авторы «Нэчжа 2» и «Сорвиголовы»

Студия MOONTON Games сообщила о работе над анимационным сериалом по мотивам своей игры Mobile Legends: Bang Bang.

Сериал будут создавать The Little Black Book Studios и известная продюсерская компания Base Media. Над анимацией станет работать та же команда, которая создавала визуальные эффекты для китайского хита «Нэчжа 2» и перезапуска «Сорвиголовы» от Marvel и Disney.

Пока это всё детали — более подробную информацию о мультсериале по Mobile Legends: Bang Bang, включая название сериала, платформу и дату выхода, разработчики из MOONTON Games обещают объявить позднее. Возможно, проект выйдет уже в 2026 году.