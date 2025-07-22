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Появились первые кадры второго сезона сериала «Рай» с Шейлин Вудли

Появились первые кадры второго сезона сериала «Рай» с Шейлин Вудли
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Издание Entertainment Weekly представило первые кадры из второго сезона сериала «Рай». Съёмки продолжения фантастического сериала идут прямо сейчас в Лос-Анджелесе.

На первых кадрах можно увидеть Стерлинга К. Брауна в роли Хавьера Коллинса, а также новых актёров — Шейлин Вудли и Томаса Доэрти в неизвестных амплуа. Оба героя будут очень важны для сюжета второго сезона, который выйдет в начале 2026 года.

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего. Шоу дебютировало в начале 2025 года и стало одним из главных хитов онлайн-кинотеатра Hulu за последние годы.

Наш обзор сериала:
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
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