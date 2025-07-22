Анонсирована игра Clive Barker’s Hellraiser: Revival — хоррор по «Восставшему из ада»

PlayStation и студия Saber Interactive анонсировали новую игру в жанре survival horror — Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Это проект по серии фильмов ужасов «Восставший из ада».
Проект представляет собой однопользовательский экшен, который перенесёт игроков в мрачный мир Клайва Баркера. Геймерам предстоит примерить роль Эйдана, главного героя истории — он сможет сражаться с помощью различного оружия ближнего и дальнего боя, а также использовать мистические силы.
Видео доступно в группе VK Play во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Saber Interactive.
Даты релиза проекта пока нет. Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, другими деталями разработчики обещают поделиться в ближайшие месяцы.