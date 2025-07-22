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Фильм «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом выйдет в онлайне 19 августа

Фильм «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом выйдет в онлайне 19 августа
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Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» на цифровых платформах состоится 19 августа — спустя три месяца после релиза в кинотеатрах.

Восьмой фильм легендарной серии шпионских боевиков с Томом Крузом показал не очень удачный результат в прокате. Лента смогла заработать $ 589 млн при бюджете около $ 400 млн — не помог даже статус большого финала культовой франшизы.

При этом 63-летний Том Круз вместе с режиссёром Кристофером Маккуорри намерен продолжить развитие франшизы. Сейчас в планах у дуэта восемь различных фильмов по «Миссии невыполнима», причём один из них может быть снят в космосе при поддержке Илона Маска.

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