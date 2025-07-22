Дебютный трейлер Battlefield 6 выйдет 24 июля

ЕА объявила, что дебютный трейлер Battlefield 6 выйдет через 48 часов: 24 июля в 18:00 мск .

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Battlefield.

Разработчики и издатель не раскрывают никаких других подробностей шутера, но из прошлых новостей и заявлений мы знаем, что поклонников ждут сюжетная кампания, классический мультиплеер, режим Portal из Battlefield 2042 с «конструктором возможностей» и условно-бесплатная королевская битва.

На фоне постера изображён Нью-Йорк, где разворачивается карта «Дамбо», ниже пара концептов локации.

Концепт карты Фото: ЕА

Концепт карты Фото: ЕА

Шутер официально выйдет до 31 марта 2026 года, но все утечки указывают на план выпустить шутер осенью 2025-го. Релиз точно состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.