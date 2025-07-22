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«Легенда о Vox Machina» получит спин-офф — первые кадры

«Легенда о Vox Machina» получит спин-офф — первые кадры
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Фэнтезийный мультсериал «Легенда о Vox Machina» получит спин-офф. Он будет называться Mighty Nein — создатели уже показали первые кадры шоу.

Проект выступит адаптацией второй кампании веб-шоу Critical Role. Действие Mighty Nein также будет происходить в Экзандрии, но уже на другом континенте под названием Уайлдмаунт.

К работе нал новым мультсериалом вернутся Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригел, Талесин Джаффе, Трэвис Уиллингэм, Эшли Джонсон, Лора Бэйли — они озвучат новых персонажей.

Кадры Mighty Nein

Дата релиза и подробности Mighty Nein пока остаются неизменными. Вероятно, шоу выйдет в конце 2025-го или в 2026 году.

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