«Легенда о Vox Machina» получит спин-офф — первые кадры

Фэнтезийный мультсериал «Легенда о Vox Machina» получит спин-офф. Он будет называться Mighty Nein — создатели уже показали первые кадры шоу.

Проект выступит адаптацией второй кампании веб-шоу Critical Role. Действие Mighty Nein также будет происходить в Экзандрии, но уже на другом континенте под названием Уайлдмаунт.

К работе нал новым мультсериалом вернутся Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригел, Талесин Джаффе, Трэвис Уиллингэм, Эшли Джонсон, Лора Бэйли — они озвучат новых персонажей.

Кадры Mighty Nein

Дата релиза и подробности Mighty Nein пока остаются неизменными. Вероятно, шоу выйдет в конце 2025-го или в 2026 году.