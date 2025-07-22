Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports FC 26 (Фифа 26) — геймплей, что нового, изменения, детали

EA поделилась деталями геймплея EA Sports FC 26 — изменений будет много
Аудио-версия:
Комментарии

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В семиминутном видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

  • В EA Sports FC 26 будет два вида игрового процесса: соревновательный и реалистичный. Первый будет доступен во всех сетевых режимах и станет более быстрым. Второй предназначен для более аутентичного футбола — с пониженной скоростью движений и более реалистичными анимациями.
  • Соревновательный режим строится на трёх аспектах: отклик, стабильность и контроль. Это быстрый и динамичный геймплей: с быстрыми пасами, ловким дриблингом и очень быстрыми игроками. В нём куда меньше автоматических блоков и автоподкатов, что делает игру в защите куда более требовательной.
  • Реалистичный режим строится на ощущении реализма. В нём нет сверхбыстрых скоростей, однако он направлен в первую очередь на иммерсивность и любовь к большому футболу.
  • Вратари станут куда надёжнее. Разработчики используют машинное обучение, чтобы голкиперы чаще выбирали лучшие позиции и совершали сейвы в ситуациях, где это возможно в реальном мире.
  • Дриблинг футболистов станет куда ловчее — они смогут быстрее разворачиваться и ускоряться. Это значит, что очень быстрые игроки будут по-настоящему быстрыми и смогут убегать от защитников.
  • Авторы переработали отборы — теперь они будут куда реже приводить к отскокам мяч обратно к атакующей команде, что сделает игру более предсказуемой. Улучшения также коснулись пасов, дриблинга и забеганий футболистов.
  • Спортсмены также смогут ставить корпус во время прессинга, а в игру вернут мощный удар низом. При этом улучшенные удары с выбором момента полностью удалили из новинки.
  • В FC 26 добавят упрощённую модель финтов — сделать тот или иной особый приём можно будет простым отклонением стика. В игре появятся пять новых игровых стилей для разных амплуа, а также новые роли футболистов на поле.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.

Первые детали игры:
Абсолютно всё, что нужно знать про EA Sports FC 26
Абсолютно всё, что нужно знать про EA Sports FC 26
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android