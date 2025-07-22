Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом вышел в онлайне в России

Фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом вышел в онлайне в России
Комментарии

В российских онлайн-кинотеатрах вышел фильм ужасов «Ритуал». Сейчас лента доступна в Okko и на платформе «Смотрим», а позже может появиться в других сервисах.

Главные роли в фильме сыграли Аль Пачино и Дэн Стивенс. Они исполнили двух священников, которые пытаются решить личные проблемы — один разбирается в своей вере, другой пытается отпустить тяжёлое прошлое. В это же время им предстоит провести серию тяжёлых обрядов экзорцизма.

Помимо них, в съёмках приняли участие Эшли Грин (серия фильмов «Сумерки»), Патриция Хитон («Удивительная легкость», «Бетховен», «Исповедь невидимки») и Эбигейл Коуэн («Очень странные дела», «Фостеры»).

Материалы по теме
Видео
Вышел русский трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино — в кино с 26 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android