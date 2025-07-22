Фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом вышел в онлайне в России

В российских онлайн-кинотеатрах вышел фильм ужасов «Ритуал». Сейчас лента доступна в Okko и на платформе «Смотрим», а позже может появиться в других сервисах.

Главные роли в фильме сыграли Аль Пачино и Дэн Стивенс. Они исполнили двух священников, которые пытаются решить личные проблемы — один разбирается в своей вере, другой пытается отпустить тяжёлое прошлое. В это же время им предстоит провести серию тяжёлых обрядов экзорцизма.

Помимо них, в съёмках приняли участие Эшли Грин (серия фильмов «Сумерки»), Патриция Хитон («Удивительная легкость», «Бетховен», «Исповедь невидимки») и Эбигейл Коуэн («Очень странные дела», «Фостеры»).