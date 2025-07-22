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Всероссийский фестиваль цифрового спорта — 2025 вернётся 2 августа

Всероссийский фестиваль цифрового спорта — 2025 вернётся 2 августа
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2 августа стартует Всероссийский фестиваль цифрового спорта — масштабное спортивно-массовое событие, которое проходит с 2022 года, в новом сезоне вернётся в новыми дисциплинами и расширенной географией.

В 2025 году гостей Фестиваля вновь ждут знакомые зоны цифрового футбола, хоккея и автогонок. А вместе с ними прописку на площадке получили мобильная игра MLBB и заезды по мини-трассе в дисциплине двоеборье-автомодель — в новом виде программы участник будет управлять масштабной машинкой с бензиновым или электрическим мотором, контролируя её посредством симулятора и VR-очков.

Первый этап Фестиваля цифрового спорта 2025 года пройдет 2-3 августа в Балашихе. Вход для зрителей на большинстве этапов будет бесплатным (за исключением мероприятий в рамках крупных выставок), при этом всех ждут подарки от партнёров и спонсоров.

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