Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Искренне, но местами глупо: новую «Фантастическую четвёрку» оценили на 68 баллов

Искренне, но местами глупо: новую «Фантастическую четвёрку» оценили на 68 баллов
Комментарии

В Сети появились первые оценки фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Рецензии оказались неоднозначными — так. на Rotten Tomatoes рейтинг составил 88% «свежести», в то же время на Metacritic лента набрала лишь 68 баллов из 100.

Среди положительных сторон новой «Фантастической четвёрки» с Педро Паскалем, Ванессой Кирби, Джозефом Куинном и Эбоном Мосс-Бакраком называют искренность и игру актёров, а также дух комиксов Marvel. В то же время ленту критикуют за излишнюю глупость и «недостаточную уверенность».

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля. В РФ ленту начнут показывать чуть позже.

Материалы по теме
Появился новый стильный постер «Фантастической четвёрки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android