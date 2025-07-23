Team Falcons бросила вызов Vitality перед IEM Cologne 2025 по CS 2

Накануне старта одного из крупнейших турниров по Counter-Strike 2 — IEM Cologne 2025, Team Falcons заявила о своих амбициях на предстоящем чемпионате. В социальных сетях представители клуба оставили провокационный комментарий под официальным трейлером соревнования:

Время остановить их.

Пользователи сразу же предположили, что речь идёт о доминирующей в этом сезоне команде Team Vitality, которая фигурирует в ролике.

Французская организация Vitality действительно проводит выдающийся сезон: коллектив под руководством Дана apEX Мадесклера одержал победу на семи турнирах подряд в первой половине 2025 года, включая престижный титул Intel Grand Slam Season 5. Подобная серия сделала их главными фаворитами любого турнира, включая IEM Cologne.

В свою очередь, Team Falcons провела изменения в составе перед летним циклом турниров. В команду пришёл российский игрок Максим kyousuke Лукин, который заменил титулованного датчанина Эмиля Magisk Рейфа. Руководство Falcons рассчитывает, что омоложение состава придаст команде необходимый импульс для борьбы с грандами сцены.

LAN-финалы IEM Cologne 2025 пройдут с 23 июля по 3 августа в немецком Кёльне. В турнире примут участие 24 команды, которые сразятся за призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Из них $ 972 тыс. будет распределено между призёрами.

Ожидается, что возможное противостояние между Team Falcons и Team Vitality станет одной из главных интриг турнира.