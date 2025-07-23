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Звезда Counter-Strike Симпл набрал 4 млн фолловеров на Twitch

Звезда Counter-Strike Симпл набрал 4 млн фолловеров на Twitch
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Киберспортсмен Александр s1mple Костылев достиг новой важной вехи в своей стримерской карьере — количество его подписчиков на платформе Twitch превысило отметку в 4 миллиона человек. Данные отображаются на главной странице официального канала игрока.

Костылев открыл свой канал ещё в 2014 году и с тех пор регулярно проводит трансляции, когда график турниров и тренировок позволяет. Несмотря на относительно редкие эфиры, интерес к контенту s1mple остаётся стабильно высоким. Согласно аналитике ресурса TwitchTracker, только за последний месяц к трансляциям игрока присоединились более 19 тысяч новых зрителей. За это время он выходил в эфир трижды, суммарно проведя в прямом эфире 11,4 часа.

s1mple продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и популярных игроков на профессиональной сцене Counter-Strike 2. Даже в периоды соревновательной паузы его активность в соцсетях и на стриминговых платформах вызывает большой интерес у аудитории. Его Twitch-канал считается одним из крупнейших среди профессиональных киберспортсменов.

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