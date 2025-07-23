Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аналитик Team Spirit по CS2 оценил дебютанта zweih: он быстро влился в команду

Аналитик состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Анатолий clife Аверьков подвёл итоги первых тренировок команды после возвращения из летнего отпуска, отдельно отметив работу новичка Ивана zweih Гогина. По словам специалиста, игрок продемонстрировал высокий уровень подготовки и быстро адаптировался к внутренним процессам коллектива:

Почти две недели прошло с момента возвращения из отпуска. Мы успели восстановить форму, активно потренировались и оперативно ввели Ваню в курс дела. Он действительно удивил: за считаные дни выучил все ключевые позиции, инфу по картам и уже не допускает ошибок в коммуникации в напряжённых моментах. У него отличное микро, и он быстро впитывает информацию. При этом остаётся спокойным и собранным.

Аналитик также отметил изменения на карте Overpass, где команда тестировала новые тактики:

Карта обновилась, добавили интересные фишки. Возможно, это повлияет на мету. Посмотрим, как будет на турнире.

Команда Spirit уже направляется в Кёльн, где с 23 июля стартует престижный LAN-турнир IEM Cologne 2025. На чемпионате зрители впервые увидят в составе Spirit именно zweih, который дебютирует на международной арене. В числе других новичков турнира — kyousuke в Team Falcons и makazze в NAVI.

В соревновании участвуют 24 коллектива, которые разыграют внушительный призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Финальный этап турнира завершится 3 августа.