Little, WYHM и Solaar вошли в список экспертов студии Paragon на IEM Cologne 2025 по CS2

Организация Paragon представила список экспертов, которые будут освещать один из главных турниров года по Counter-Strike 2 — IEM Cologne 2025. В числе приглашённых оказались известные представители русскоязычного аналитического и кастерского сообщества, включая Анатолия liTTle Яшина, Ивана WYHM Шешина и Асета SolaarСембиева.

Также в аналитическую и комментаторскую команду вошли Дмитрий cracken Князькин, Даниил Jay_TB Рогачев, Михаил Lampaaa Колесниченко, Роман Roo Коршунов, Дмитрий Siberian Коцарев, Михаил Drenotur Мун, Дмитрий Heassh Черныш и Тагир XRYST_T Хуснутдинов. Эти эксперты будут работать на трансляциях, делиться анализом матчей, предматчевыми прогнозами и подробным разбором игровых ситуаций.

IEM Cologne 2025 стартует 23 июля в Кёльне, Германия, и продлится до 3 августа. Турнир пройдёт в LAN-формате с участием 24 сильнейших команд мира. На кону — внушительный призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Большая часть суммы, $ 972 тыс., будет распределена между призёрами.