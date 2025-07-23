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Donk уверенно лидирует: игрок Team Spirit выиграл пятый сезон FACEIT по CS2

Donk уверенно лидирует: игрок Team Spirit выиграл пятый сезон FACEIT по CS2
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Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец вновь оказался на вершине рейтинговой таблицы FACEIT, став победителем уже пятого подряд соревновательного сезона на платформе. По его итогам игрок достиг рекордной отметки в 5360 эло — лучший результат среди всех пользователей за сезон.

Его стабильные выступления и индивидуальное мастерство продолжают привлекать внимание сообщества, а также экспертов, следящих за развитием игроков вне рамок официальных турниров. Высокий рейтинг donk не только подчёркивает его уровень, но и подтверждает его способность демонстрировать топовую игру на постоянной основе.

На вторую и третью строчки итогового рейтинга вышли игроки Team Falcons: Максим kyousuke Лукин с 4967 эло и Илья m0NESY Осипов, завершивший сезон с 4879. Их прогресс также не остался незамеченным — аналитики отмечают, что подобные результаты в FACEIT могут говорить о потенциальной готовности игроков к высоким нагрузкам на крупных турнирах.

Представители FACEIT объявили, что 22 июля произойдёт плановое снижение рейтинга для всех игроков с показателем выше 3600 эло. Этот шаг призван сбалансировать уровень очков пользователей в новом сезоне, шестом по счёту, который продлится до 23 ноября.

Текущие рейтинги на платформе становятся всё более значимыми — особенно в преддверии ключевых турниров по CS2. Они позволяют оценить форму киберспортсменов в условиях соревновательной практики и помогают молодым игрокам заявить о себе на фоне звёзд сцены.

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