Donk уверенно лидирует: игрок Team Spirit выиграл пятый сезон FACEIT по CS2

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец вновь оказался на вершине рейтинговой таблицы FACEIT, став победителем уже пятого подряд соревновательного сезона на платформе. По его итогам игрок достиг рекордной отметки в 5360 эло — лучший результат среди всех пользователей за сезон.

Его стабильные выступления и индивидуальное мастерство продолжают привлекать внимание сообщества, а также экспертов, следящих за развитием игроков вне рамок официальных турниров. Высокий рейтинг donk не только подчёркивает его уровень, но и подтверждает его способность демонстрировать топовую игру на постоянной основе.

На вторую и третью строчки итогового рейтинга вышли игроки Team Falcons: Максим kyousuke Лукин с 4967 эло и Илья m0NESY Осипов, завершивший сезон с 4879. Их прогресс также не остался незамеченным — аналитики отмечают, что подобные результаты в FACEIT могут говорить о потенциальной готовности игроков к высоким нагрузкам на крупных турнирах.

Представители FACEIT объявили, что 22 июля произойдёт плановое снижение рейтинга для всех игроков с показателем выше 3600 эло. Этот шаг призван сбалансировать уровень очков пользователей в новом сезоне, шестом по счёту, который продлится до 23 ноября.

Текущие рейтинги на платформе становятся всё более значимыми — особенно в преддверии ключевых турниров по CS2. Они позволяют оценить форму киберспортсменов в условиях соревновательной практики и помогают молодым игрокам заявить о себе на фоне звёзд сцены.