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Мутировавший человек и прочие персонажи — на свежих кадрах фильма «Токсичный мститель»

Мутировавший человек и прочие персонажи — на свежих кадрах фильма «Токсичный мститель»
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Создатели фильма «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем в главной роли опубликовали его свежие кадры с главным героем и другими персонажами.

Новые кадры ленты

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

В фильме также снялись Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Тремблей. Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

В официальный российский прокат картину выпустят 4 сентября.

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