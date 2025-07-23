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Аудитория Assassin's Creed Shadows перевалила за пять млн человек

Аудитория Assassin's Creed Shadows перевалила за пять млн человек
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Ubisoft объявила в соцсетях, что количество игроков в Assassin's Creed Shadows превысило пять млн человек. Этого удалось достичь спустя четыре месяца после релиза стелс-экшена.

Фото: Ubisoft

События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои восстанавливают справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык в виде субтитров, но без озвучки. Релиз дополнения Claws of Awaji намечен на сентябрь этого года, но пока без точной даты.

Читайте наш обзор игры
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