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Легендарная компания Nokia может вернуться на рынок смартфонов

Легендарная компания Nokia может вернуться на рынок смартфонов
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По данным издания GSMArena, в прошлом году Nokia и HMD Global прекратили сотрудничество, что привело к исключению телефонов под брендом Nokia из списка продаваемых. Компания Nokia может остаться на рынке, если найдёт себе партнёра.

В сабреддите Nokia менеджер сообщества написал, что компания готова сотрудничать с «крупным производителем мобильных устройств». Конечно, если такой найдётся. Компания Nokia лицензировала свой бренд в нескольких различных сегментах: Streamview производила телевизоры, RichGo — наушники (и другие аксессуары для смартфонов), OFF Global — ноутбуки. Все сделки по этой продукции так или иначе истекли.

У HMD дела идут не очень хорошо, и недавно компания объявила, что сократит свою деятельность в США. Самой Nokia пришлось отвергать слухи о проблемах — в прошлом году появились сообщения о том, что Samsung рассматривает возможность приобретения сетевого бизнеса Nokia.

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