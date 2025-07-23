Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Play-In. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты рассказали, как злоумышленники воруют личные данные через смартфоны

Эксперты рассказали, как злоумышленники воруют личные данные через смартфоны
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, как злоумышленники получают доступ к номерам и какие последствия могут ждать жертв. Всё из-за того, что в России участились случаи кражи SIM-карт.

Ключевой риск связан с переносом идентификаторов SIM-карты (ICCID, IMSI) на новую карту, контролируемую злоумышленником. В результате настоящая SIM-карта блокируется, а все вызовы, сообщения и коды двухфакторной аутентификации начинают поступать на устройство преступника.

Дополнительный вектор атаки — электронные SIM-карты (eSIM), встроенные в смартфоны. Через взлом личного кабинета на сайте оператора преступники оформляют заявку на перенос eSIM, получая QR-код активации и фактически перехватывая контроль над номером.

Как этого избежать? В Роскачестве отметили, что отечественные мобильные операторы внедряют дополнительные уровни безопасности. В частности, распространена двухфакторная аутентификация с подтверждением через электронную почту, что значительно снижает вероятность несанкционированного перевыпуска SIM-карты.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android