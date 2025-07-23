Эксперты рассказали, как злоумышленники воруют личные данные через смартфоны

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, как злоумышленники получают доступ к номерам и какие последствия могут ждать жертв. Всё из-за того, что в России участились случаи кражи SIM-карт.

Ключевой риск связан с переносом идентификаторов SIM-карты (ICCID, IMSI) на новую карту, контролируемую злоумышленником. В результате настоящая SIM-карта блокируется, а все вызовы, сообщения и коды двухфакторной аутентификации начинают поступать на устройство преступника.

Дополнительный вектор атаки — электронные SIM-карты (eSIM), встроенные в смартфоны. Через взлом личного кабинета на сайте оператора преступники оформляют заявку на перенос eSIM, получая QR-код активации и фактически перехватывая контроль над номером.

Как этого избежать? В Роскачестве отметили, что отечественные мобильные операторы внедряют дополнительные уровни безопасности. В частности, распространена двухфакторная аутентификация с подтверждением через электронную почту, что значительно снижает вероятность несанкционированного перевыпуска SIM-карты.