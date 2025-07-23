Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля
Сегодня, 23 июля, в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды. 16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.
Права на трансляцию стримов турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Стадия плей-ин пройдёт с 23 по 25 июля. Сетка состоит из 16 команд, в следующий этап пройдут восемь. Чтобы продолжить выступление, команде нужны выиграть два матча из трёх
Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля (время — московское):
1/8 финала:
- 11:30. TYLOO — VP;
- 11:30. GamerLegion — COL;
- 14:00. Astralis — B8;
- 14:00. FlyQuest — FURIA.
- 16:30. FaZe — BIG;
- 16:30. 3DMAX — MIBR;
- 19:00. Liquid — paiN;
- 19:00. NiP — Heroic.
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