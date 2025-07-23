Сегодня, 23 июля, в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды. 16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.

Стадия плей-ин пройдёт с 23 по 25 июля. Сетка состоит из 16 команд, в следующий этап пройдут восемь. Чтобы продолжить выступление, команде нужны выиграть два матча из трёх

Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля (время — московское):

1/8 финала: