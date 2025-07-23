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IEM Cologne 2025. Play-In. День 1. Стрим B
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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11:30 Мск
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Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля

Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля
Аудио-версия:
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Сегодня, 23 июля, в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды. 16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.

Права на трансляцию стримов турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Стадия плей-ин пройдёт с 23 по 25 июля. Сетка состоит из 16 команд, в следующий этап пройдут восемь. Чтобы продолжить выступление, команде нужны выиграть два матча из трёх

Расписание трансляций IEM Cologne 2025 на 23 июля (время — московское):

1/8 финала:

  • 11:30. TYLOO — VP;
  • 11:30. GamerLegion — COL;
  • 14:00. Astralis — B8;
  • 14:00. FlyQuest — FURIA.
  • 16:30. FaZe — BIG;
  • 16:30. 3DMAX — MIBR;
  • 19:00. Liquid — paiN;
  • 19:00. NiP — Heroic.
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