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Battlefield 6 выйдет 10 октября, у игры не будет русского языка — инсайдеры

Battlefield 6 выйдет 10 октября, у игры не будет русского языка — инсайдеры
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Ведущие телеграм-канала 1BF, которые вместе с этим числятся и датамайнерами, рассказали, что Battlefield 6 выйдет 10 октября. Ранее сообщалось, что релиз шутера состоится до апреля 2026 года, так что в этом плане одно попадание уже есть.

Однако авторы канала отметили, что дата не окончательная и её ещё могут перенести, поэтому к этой информации стоит относиться со скепсисом.

Разумеется, эту дату ещё могут перенести, и вообще она засветилась там, где мы не должны были это увидеть — так что не воспринимайте её за 100% истину.

Эти же люди сообщили, что в файлах шутера пока нет упоминания русского языка. Соответственно, локализации может и не быть вовсе.

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