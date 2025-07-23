IEM Cologne 2025: кто покажет матчи турнира, где смотреть трансляции

Сегодня, 23 июля, в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды.
На русском языке трансляцию всех матчей можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В дни плей-ин и групповой стадии будет идти два параллельных стрима.
16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.
|Плей-ин
|Плей-ин
|Групповой этап
|GamerLegion (Европа)
FaZe Clan (Европа)
Astralis (Дания)
3DMAX (Франция)
HEROIC (Швеция)
Team Liquid (Сев. Америка)
Virtus.pro (Россия)
FURIA (Бразилия)
|Complexity (США)
TYLOO (Китай)
MIBR (Бразилия)
B8 (Украина)
Ninjas in Pyjamas (Европа)
BIG (Германия)
paiN Gaming (Бразилия)
FlyQuest (Австралия)
|Team Vitality (Европа)
MOUZ (Европа)
Team Spirit (Россия)
Team Falcons (Европа)
The MongolZ (Монголия)
Aurora Gaming (Турция)
G2 Esports (Европа)
Natus Vincere (Европа)
Турнир пройдёт в три этапа. Первые две стадии будут проведены в студии ESL, а плей-офф — на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, вмещающей до 20 тыс. зрителей.