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IEM Cologne 2025. Play-In. День 1. Стрим B
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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11:30 Мск
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IEM Cologne 2025: кто покажет матчи турнира, где смотреть трансляции

IEM Cologne 2025: кто покажет матчи турнира, где смотреть трансляции
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Сегодня, 23 июля, в Германии стартует Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Призовой фонд легендарного турнира составит $ 1 млн, участие в турнире примут 24 команды.

Права на трансляцию матчей турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На русском языке трансляцию всех матчей можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В дни плей-ин и групповой стадии будет идти два параллельных стрима.

16 команд начнут турнир со стадии плей-ин, а лучшие коллективы получат более высокий посев и уже готовятся к групповой стадии.

Плей-инПлей-инГрупповой этап
GamerLegion (Европа)
FaZe Clan (Европа)
Astralis (Дания)
3DMAX (Франция)
HEROIC (Швеция)
Team Liquid (Сев. Америка)
Virtus.pro (Россия)
FURIA (Бразилия)		Complexity (США)
TYLOO (Китай)
MIBR (Бразилия)
B8 (Украина)
Ninjas in Pyjamas (Европа)
BIG (Германия)
paiN Gaming (Бразилия)
FlyQuest (Австралия)		Team Vitality (Европа)
MOUZ (Европа)
Team Spirit (Россия)
Team Falcons (Европа)
The MongolZ (Монголия)
Aurora Gaming (Турция)
G2 Esports (Европа)
Natus Vincere (Европа)

Турнир пройдёт в три этапа. Первые две стадии будут проведены в студии ESL, а плей-офф — на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, вмещающей до 20 тыс. зрителей.

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