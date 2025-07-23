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Звезда «Микки 17» Наоми Аки может сыграть в фильме DC о Глиноликом

Звезда «Микки 17» Наоми Аки может сыграть в фильме DC о Глиноликом
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Актриса Наоми Аки, сыгравшая в «Подай знак» и «Микки 17», ведёт переговоры, чтобы исполнить главную роль в будущем фильме DC о Глиноликом.

Главную роль исполнит Том Рис Харрис, известный по сериалу «Под подозрением». Снимает фильм Джеймс Уоткинс, снявший ремейк «Не говори никому». Подробности сюжета ещё не раскрываются. Ранее Джеймс Ганн опроверг информацию, что картина о Глиноликом станет частью киновселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Сценаристом проекта о Глиноликом выступает Майк Флэнаган — режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 11 сентября 2026 года.

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