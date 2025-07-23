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Battlefield 6 не переведут на русский язык

Battlefield 6 не переведут на русский язык
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Первый трейлер Battlefield 6 выйдет уже завтра, но для русскоязычных игроков есть неприятные новости — игра не будет переведена на русский язык. Речь не только про озвучку, но и текст. Никакого перевода не будет вообще.

Первыми публично про это рассказали в телеграм-канале 1BF благодаря изучению базы данных магазина Electronic Arts, но «Чемпионат» может подтвердить это от независимых источников: ЕА отказалась от какого-либо перевода шутера в принципе. Издатель не увидел в этом надобности.

Battlefield 6 станет первой игрой основной серии с 2008 года, которая не получит никакого перевода: у Battlefield: Bad Company 2 (2010), Battlefield 3 (2011), Battlefield 4 (2013), Battlefield: Hardline (2015), Battlefield 1 (2016), Battlefield 5 (2018) и Battlefield 2042 (2021) был не только текстовый перевод, но и дубляж.

Battlefield 6, по слухам, выйдет 10 октября, а тестирование начнётся в начале августа.

Что известно из утечек
Battlefield 6 выйдет 10 октября, у игры не будет русского языка — инсайдеры
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