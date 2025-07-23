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Стартовали съёмки фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких

Стартовали съёмки фантастического сериала «Полдень» по мотивам романа Стругацких
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Онлайн-кинотеатры Okko и Kion объявили о старте съёмок сериала «Полдень». Фантастическое шоу основано на романе «Жук в муравейнике» братьев Стругацких, даты выхода у него пока нет. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

События сериала развернутся в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграют Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступит Клим Козинский («13 клиническая»).

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