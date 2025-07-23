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«Счастье заразительно» — вышел тизер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

«Счастье заразительно» — вышел тизер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»
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Компания Apple представила первый тизер нового сериала Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Полноценный анонс безымянного проекта состоится 25 июля в 22:00 мск. Пока что авторы представили первое изображение со смайликом на жёлтом фоне и надписью «Счастье заразительно».

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Новый проект Гиллигана описывается как психологическая научная фантастика в духе «Секретных материалов» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Главную роль в проекте исполнила Рэй Сихорн — Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу».

Съёмки безымянного сериала завершились ещё в 2024 году в Альбукерке, где в том числе снимали «Во все тяжкие». За проект боролись сразу несколько крупных студий, права в итоге достались Apple.

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